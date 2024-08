news

SARONNO – Il bus del Fbc Saronno è partito oggi all’alba dallo stadio: per i biancocelesti che militano in Eccellenza oggi una sgambata, o informale amichevole dir si voglia, niente meno che con la Virtus Entella, la compagine ligure che milita in serie C e che proprio ieri ha compiuto il suo debutto stagionale affrontando il nuovo Milan futuro.

Chi ha giocato meno o non ha giocato affatto, dei liguri, sarà chimato all’incontro odierno col Saronno, gara prevista alle 11 allo stadio di Chiavari, la “casa” dell’Entella.

E’. sopratutto, una occasione di rafforzare l’amicizia fra i due club, che per la prossima stagione intendono dare vita ad una stretta collaborazione, soprattutto per quanto concerne la crescita del settore giovanile e la formazione dei tecnici.

“Andiamo a Chiavari per dare a tutti i giocatori la possibilità di mettersi in luce e fare bella figura” dice l’allenatore dei saronnesi Marco Varaldi.

Il Saronno è reduce dall’amichevole vinta in casa 2-1 contro il Seregno.

