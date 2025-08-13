news

CASTELLANZA- Il Fbc Saronno visto oggi all’opera contro la Castellanzese per un test pre-stagionale è piaciuto all’allenatore dei biancocelesti, Fabio Tibaldo: “Siamo sulla strada giusta, a tratti abbiamo anche mostrato del bel gioco ed i ragazzi stanno facendo quel che chiedo, sono contento della prestazione”.

Ovviamente in questi casi il risultato (2-0 per la Castellanzese, maturato nella ripresa) non conta niente “ma è stata anche una opportunità per cogliere gli aspetti sui quali dobbiamo migliorare” ha rilevato il mister, approfondendo questi temi nella videointervista rilasciata a fine gara.

Castellanzese-Fbc Saronno 2-0

CASTELLANZESE: Poli, Rausa, Gritti, Castelletto, Vernocchi, Merkaj, Selmo, Giuliani, Airaghi, Tordini, Guerrisi. Entrati a gare in corso Frigerio, Chessa, Colombo, Lacchini, Rusconi, Manfron, D’Errico, Oldani, Greco, Fiorella. All. Del Prato.

FBC SARONNO: Todesco, Alletto, Lorusso, Viganò, Ruschena, Alvitrez, Vaglio, De Vincenzi, Serra, Benedetti, Favilla. Entrati a gare in corso Norrito, Vincenzi, Hasanaj, Cabezas, Corona, Tibaldo, Provasi, Ferrari, Cocuzza, Cherubini, Cataldi, Modenesi. All. Tibaldo.

(foto e video: mister Fabio Tibaldo del Fbc Saronno)

