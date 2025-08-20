news

SARONNO – Oggi pomeriggio al centro sportivo Matteotti il Fbc Saronno (Eccellenza) ha perso 1-2 in amichevole contro il Ceriano (Promozione). Al di là del risultato, l’allenatore Fabio Tibaldo ha espresso insoddisfazione per alcuni aspetti della prova: «Bisogna migliorare. Stavolta abbiamo mostrato qualcosa di nuovo, un buon allenamento sotto certi aspetti, ma dobbiamo fare di più. Innanzitutto voglio toccare il tasto della mentalità: sono un po’ rammaricato sotto questo profilo, mi aspettavo di più contro il Ceriano».

Il tecnico ha ricordato che le “partite vere” sono ormai alle porte: «Abbiamo molti obiettivi e dovremo farci trovare pronti. Non mi stanno bene alcune situazioni viste qui al Matteotti, ma sono contento per altri aspetti, per il grande lavoro svolto sin dal raduno del 7 agosto».

La gara è finita 2-1 per i cerianesi, con il Saronno che ha alternato buone giocate a passaggi a vuoto tipici del periodo di preparazione.

Fbc Saronno-Asd Ceriano Laghetto 1-2

FBC SARONNO: Norrito, Vincenzi, Lorusso, Alletto, Hasanaj, De Vincenzi, Moretti, Tibaldo, Cocuzza, Panigada, Corona. Entrati nel corso della gara Cataldi, Cabezas, Viganò, Provasi, Cherubini, Serra, Favilla, Vaglio, Ruschena, Benedetti. All. Tibaldo.

ASD CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, De Giorgi, Mior, Molteni, Iorino, Lora, Marangoni, Cappellini, Casella, Schiavo, Bonoldi. Entrati nel corso della gara Copreni, Detoni, Pizzera, Lucianò, Stocchi, D’Onofrio, Bozzolan, Ronchi, Galbiati, Colucci, Carraro. All. Rampinelli.

Marcatori: 27′ pt Mior (C), 11′ st Ronchi (C), 35′ st Vaglio (S).

(foto: mister Fabio Tibaldo)

