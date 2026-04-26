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TAVERNERIO – Dopo la qualificazione ai playoff, mister Tricarico commenta il momento dell’FBC Saronno:

«La missione è compiuta, nel senso che abbiamo raggiunto i playoff, ma non è certo un punto d’arrivo. Nessuno di noi pensa di fermarsi qui: domenica sarà una finale, come lo sono state le ultime partite».

Il tecnico biancoceleste chiarisce l’obiettivo della squadra:

«Andiamo a Caronno per giocarci tutto. Il Saronno non va ai playoff per partecipare, ma per provare a ottenere il massimo. Altrimenti sarebbe stato meglio finire prima la stagione».

Tricarico sottolinea anche l’aspetto mentale in vista della sfida:

«Ricarichiamo le energie e prepariamo una partita che sarà molto complicata. Ma mi aspetto una squadra che non è appagata, anzi: questi playoff sono la porta d’ingresso verso un sogno, che potrà durare un mese o anche solo una settimana».

Infine, un riconoscimento al percorso della squadra:

«Tre settimane fa sembravamo fuori dai giochi, ma i ragazzi non hanno mai mollato. Ora abbiamo la possibilità di giocarci queste partite e vogliamo farlo da protagonisti».

Altabrianza-Fbc Saronno 1-3

ALTABRIANZA: Perniola, Liserani C. (33’ st Vassena), Brescia, Galimberti S., Barlocco, Isacco (26’ st Signorello), Liserani M., Colombo, Comberiati, Galimberti L., Citterio. A disposizione Di Blasi, Masciadri, Ballabio, Ciapparelli, Castelli, Invernizzi, Scalzo. All. Quartiero.

FBC SARONNO: Todesco, Lofoco (19’ st Mzoughi), Viganò, Lorusso, Cabezas, Lazzaro, Ientile (28’ st Mira), Ruschena, Vassallo (36’ st Benedetti), Cocuzza, Candido (43’ st Raimondo). A disposizione Foresti, Alletto, Manfron, Quaglio, Serra. All. Tricarico.

Arbitro: Alessi di Palermo (Tirloni di Treviglio e Rubino di Cinisello Balsamo).

Marcatori: 12’ pt Citterio (Al), 38’ pt Cocuzza (Sa), 14’ st Candido (Sa), 41’ st Benedetti (Sa).

Note: spettatori 250 con larga rappresentanza ospite. Calci d’angolo 4-4. Ammoniti Galimberti S. (Al), Signorello (Al). Recupero 1’ + 3’.