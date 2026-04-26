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TAVERNERIO – Al termine della gara, mister Ardito analizza con amarezza la stagione dell’Altabrianza Tavernerio:

«La partita si era messa nel modo giusto: l’abbiamo approcciata bene e abbiamo avuto anche la possibilità di andare sul 2-0. Purtroppo, a cinque minuti dalla fine del primo tempo, abbiamo subito il gol dell’1-1».

Il tecnico sottolinea come anche nella ripresa la squadra abbia avuto le sue occasioni:

«Prima di subire il 2-1 abbiamo avuto due grandi opportunità per tornare in vantaggio. Poi, quando rincorri e vivi una stagione così, diventa complicato anche dal punto di vista emotivo».

Ardito allarga poi l’analisi all’intero campionato:

«È stata un’annata sempre con la testa sott’acqua e, quando manca l’ossigeno, anche mentalmente diventa difficile reggere. Purtroppo dobbiamo raccontare una stagione storta, finita nel peggiore dei modi».

Infine, uno sguardo al futuro nonostante la delusione:

«È dura, ma nello sport bisogna anche saper analizzare gli errori, al di là degli episodi, degli infortuni e delle difficoltà. Ora dobbiamo smaltire questa grande delusione e poi ripartire».

Altabrianza-Fbc Saronno 1-3

ALTABRIANZA: Perniola, Liserani C. (33’ st Vassena), Brescia, Galimberti S., Barlocco, Isacco (26’ st Signorello), Liserani M., Colombo (15′ s.t. Invernizzi), Comberiati, Galimberti L., Citterio. A disposizione Di Blasi, Masciadri, Ballabio, Ciapparelli, Castelli, Scalzo. All. Quartiero.

FBC SARONNO: Todesco, Lofoco (19’ st Mzoughi), Viganò, Lorusso, Cabezas, Lazzaro (42′ st Alletto), Ientile (28’ st Mira), Ruschena, Vassallo (36’ st Benedetti), Cocuzza, Candido (43’ st Raimondo). A disposizione Foresti, Manfron, Quaglio, Serra. All. Tricarico.

Arbitro: Alessi di Palermo (Tirloni di Treviglio e Rubino di Cinisello Balsamo).

Marcatori: 12’ pt Citterio (Al), 38’ pt Cocuzza (Sa), 14’ st Candido (Sa), 41’ st Benedetti (Sa).

Note: spettatori 250 con larga rappresentanza ospite. Calci d’angolo 4-4. Ammoniti Galimberti S. (Al), Signorello (Al). Recupero 1’ + 3’.