SARONNO – Una bellissima partita ricca di emozioni quella andata in scena ad Arconate nel primo pomeriggio di oggi 18 gennaio tra i padroni di casa dell’Arconatese e il Fbc Saronno valida per la seconda giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda.

Dopo il triplice fischio del direttore di gara che ha decretato la fine della sfida con il risultato di 1-1, l’allenatore della capolista Arconatese Giovanni Livieri ha espresso la sua visione riguardo la partita andata in scena nel pomeriggio di oggi: “È un punto che muove la classifica contro una squadra forte che abbiamo dominato per tutta la partita. La prestazione è la prima cosa che guardo, i miei ragazzi hanno fatto una grandissima partita di intensità, di qualità, di movimenti e fase difensiva”. Continua il tecnico gialloblu: “Potevamo stare più attenti sul primo gol preso. Sono comunque soddisfatto della prestazione dei ragazzi”.

Arconatese-Fbc Saronno 1-1

ARCONATESE (5-3-2): Santulli; Tirapelle, Luoni, Alberton, Gerevini, Vavassori (32’ st Menegazzo); Scapinello, Cavagna, D’Errico; Zocco Ramazzo (25’ st Villari), Silvano. A disposizione Pisoni, Mazzanzanica, Calabrese, Paparella, Nigro, Gnaziri, Medici. All. Livieri.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Alletto, Lorusso (20’ st Raimondo), Viganò; Benedetti (22’ st Serra), Ruschena, Mira (30’ st Mzoughi), Lazzaro; Ientile, Cocuzza (11’ st De Vincenzi), Vassallo. A disposizione Norrito, Manfron, Quaglio, Provasi, Lofoco. All. Tricarico.