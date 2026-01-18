news

SARONNO – Una bellissima partita ricca di emozioni quella andata in scena ad Arconate nel primo pomeriggio di oggi 18 gennaio tra i padroni di casa dell’Arconatese e il Fbc Saronno valida per la seconda giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda.

Al termine del match concluso con il risultato di 1-1, il tecnico del Fbc Saronno si è espresso con orgoglio circa la prestazione dei suoi ragazzi ad Arconate: “Un orgoglio venire qua e giocarci alla pari, poteva finire in qualsiasi modo e questo è quello che volevamo. Dopo due mesi di lavoro l’idea di squadra che avevamo in mente inizia a farsi vedere. Adesso è il momento di accelerare e di continuare a fornire questo tipo di prestazioni.

Arconatese-Fbc Saronno 1-1

ARCONATESE (5-3-2): Santulli; Tirapelle, Luoni, Alberton, Gerevini, Vavassori (32’ st Menegazzo); Scapinello, Cavagna, D’Errico; Zocco Ramazzo (25’ st Villari), Silvano. A disposizione Pisoni, Mazzanzanica, Calabrese, Paparella, Nigro, Gnaziri, Medici. All. Livieri.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Alletto, Lorusso (20’ st Raimondo), Viganò; Benedetti (22’ st Serra), Ruschena, Mira (30’ st Mzoughi), Lazzaro; Ientile, Cocuzza (11’ st De Vincenzi), Vassallo. A disposizione Norrito, Manfron, Quaglio, Provasi, Lofoco. All. Tricarico.