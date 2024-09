news

LAZZATE – Nel derby disputato nel primo pomeriggio di oggi 15 settembre nel centro sportivo Gianni Brera di Lazzate valido per la seconda giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia, l’Ardor Lazzate ha rimediato un pareggio per 1-1 contro la Caronnese dopo essere stato in vantaggio per più di mezz’ora di gioco grazie al gran goal su punizione di Guanziroli.

Subito dopo il triplice fischio del direttore di gara, l’allenatore dell’Ardor Lazzate Ferdinando Fedele ha commentato ai nostri microfoni la prestazione dei suoi ragazzi: “Per quello che abbiamo creato probabilmente meritavamo di vincere la partita ma è anche giusto dare il merito alla Caronnese che da squadra forte è venuta qui a giocarsela”. Continua il tecnico Fedele: “Sapevamo della forza dell’avversario che è una squadra forte costruita per fare bene come noi”. Conclude il mister: “Il caldo oggi ha inciso sul gioco ma brava la Caronnese a concedere pochi spazi grazie anche al modulo di gioco 532, è anche chiaro, però, che nelle azioni che abbiamo creato dovevamo essere più lucidi”.

AC ARDOR LAZZATE – SC CARONNESE 1-1

Ac ARDOR LAZZATE: De Toni, Guanziroli, Schieppati, Mzoughi, Caffi, Marioli, Benedetti, Fogal, Giangaspero, Rapone, Vincenzi. A disposizione: Castelli, Bigoni, D’Onofrio, Rondina, Lukumu, Spitaleri, Pedrabissi, Oggionni, Treccozzi. All: Fedele.

Sc CARONNESE: Paloschi, Battistella, Napoli, Galletti, Lofoco, Dilernia, Malvestio, Cerreto, Colombo, Zibert, Cannizzaro. All: Ferri.

Marcatori: Guanziroli 39′ pt (a), Colombo 36′ st (c).