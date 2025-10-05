news

LAZZATE – Vittoria pesantissima per l’FBC Saronno, che espugna il campo dell’Ardor Lazzate grazie a un gol decisivo di Benedetti, ex di turno e grande protagonista del match. Tre punti fondamentali per la squadra di mister Tibaldo, che conferma il buon momento di forma dopo la rimonta contro la Rhodense.

A fine partita, l’attaccante biancoceleste ha espresso tutta la sua soddisfazione: “L’importante non è tanto il mio gol, ma i tre punti che ci servivano e che cercavamo da agosto. Per fortuna sono arrivati e adesso speriamo che tutto diventi più facile.”

Una rete che vale non solo la vittoria, ma anche una spinta morale per tutto il gruppo: “Non c’è pausa, dobbiamo subito pensare alla prossima partita. Questa vittoria deve averci sbloccato e ora l’obiettivo è vincerne il più possibile. Noi ragioniamo partita per partita, senza guardare troppo avanti.”

Con questo successo esterno, l’FBC Saronno rilancia le proprie ambizioni in campionato, mostrando carattere, solidità e la determinazione di una squadra che ha voglia di risalire in classifica.

Ardor Lazzate-Fbc Saronno 0-1 (0-0)

ARDOR LAZZATE (3-5-2) Ferrara; Guanziroli, Marioli, Priola; Grillo (36’ s.t. Galimberti), Di Giuliomaria (17’ s.t. Rovedatti), Mira, Panatti, Cazzaniga (36’ s.t. Lokumu); Spitaleri (6’ s.t. Rapone), De Angelis. A disposizione Petriccione, Vianello, Gualtieri, Buzzetti, Zermo. All. Fedele.

FBC SARONNO (4-1-2-3) Todesco; Alletto, Lofoco, Viganò, Ruschena; De Vincenzi; Lazzaro, Cabezas (12’ s.t. Serra); Vaglio, Benedetti, Cocuzza (38’ s.t. Alvitrez). A disposizione Norrito, Mzoughi, Hasanaj, Corona, Vincenzi, Favilla, Mondoni. All. Tibaldo.

Arbitro Ginolfi di Lodi (Marchetto di Gallarate e Lanzavecchia di Varese).

Marcatore s.t. 18’ Benedetti (S).

Note – Spettatori 300. Angoli 6-6 Fbc Saronno. Ammoniti Di Giuliomaria, Serra, Marioli, Benedetti e l’allenatore di casa Fedele. Recupero 1-4.