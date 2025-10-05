news

Amarezza in casa Ardor Lazzate dopo la sconfitta interna contro l’FBC Saronno. Una partita combattuta, ma decisa da episodi e da una ripartenza che ha punito i gialloblù.

Al termine del match, mister Fedele ha analizzato così la prestazione dei suoi: “Non è stata una delle nostre migliori partite, mettiamola così. Non abbiamo giocato per le qualità che abbiamo, abbiamo palleggiato poco. Nonostante questo, nel primo tempo – come il Saronno – abbiamo avuto due o tre grosse occasioni per segnare.”

Il tecnico ha poi spiegato come la squadra abbia provato a reagire nella ripresa: “Dopo ci siamo sistemati tatticamente e secondo me abbiamo fatto meglio. Abbiamo creato i presupposti per essere pericolosi davanti, ma abbiamo preso un gol inqualificabile: era un nostro calcio d’angolo, e su una ripartenza diretta Benedetti ha fatto 80 metri palla al piede. Non è concepibile.”

Sull’episodio da rigore non concesso, Fedele non nasconde la delusione: “Non è nel mio costume appellarmi agli episodi, ma davvero non riesco a capacitarmi di come l’arbitro non abbia visto il rigore. Era evidente per tutti, tranne che per lui. Purtroppo anche da questi episodi si decidono le partite.”

Infine, uno sguardo alla ripartenza dopo le ultime gare: “Dobbiamo ripartire dal lavoro e dalle nostre certezze. Fare meglio, soprattutto dal punto di vista tecnico, perché siamo una squadra costruita per avere predominio e qualità, cose che oggi abbiamo espresso solo a tratti. Dobbiamo migliorare e ritrovare la nostra identità.”

Ardor Lazzate-Fbc Saronno 0-1 (0-0)

ARDOR LAZZATE (3-5-2) Ferrara; Guanziroli, Marioli, Priola; Grillo (36’ s.t. Galimberti), Di Giuliomaria (17’ s.t. Rovedatti), Mira, Panatti, Cazzaniga (36’ s.t. Lokumu); Spitaleri (6’ s.t. Rapone), De Angelis. A disposizione Petriccione, Vianello, Gualtieri, Buzzetti, Zermo. All. Fedele.

FBC SARONNO (4-1-2-3) Todesco; Alletto, Lofoco, Viganò, Ruschena; De Vincenzi; Lazzaro, Cabezas (12’ s.t. Serra); Vaglio, Benedetti, Cocuzza (38’ s.t. Alvitrez). A disposizione Norrito, Mzoughi, Hasanaj, Corona, Vincenzi, Favilla, Mondoni. All. Tibaldo.

Arbitro Ginolfi di Lodi (Marchetto di Gallarate e Lanzavecchia di Varese).

Marcatore s.t. 18’ Benedetti (S).

Note – Spettatori 300. Angoli 6-6 Fbc Saronno. Ammoniti Di Giuliomaria, Serra, Marioli, Benedetti e l’allenatore di casa Fedele. Recupero 1-4.