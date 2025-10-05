news

Una vittoria pesante, cercata e meritata. L’FBC Saronno conquista tre punti fondamentali sul campo dell’Ardor Lazzate, al termine di una prestazione maiuscola che conferma la crescita della squadra di mister Tibaldo.

Al termine del match, l’allenatore biancoceleste ha espresso tutta la sua soddisfazione: “È arrivata questa vittoria che penso ci meritavamo già da tempo. È stata una partita fatta non bene, ma benissimo. L’abbiamo preparata con attenzione e in campo si è visto il lavoro che stiamo portando avanti.”

Un successo costruito con gioco, compattezza e convinzione: “Abbiamo creato tantissime palle gol, concesso quasi nulla, lavorato bene tecnicamente e nei reparti. Sono felicissimo perché è un gruppo che se lo meritava. È una vittoria importantissima anche per la società.”

Infine, Tibaldo sottolinea il valore simbolico dei tre punti: “Questo è un regalo per tutti noi. Siamo una squadra che non può avere solo cinque punti per quello che ha mostrato in questo inizio di stagione. Oggi finalmente posso sospirare, sono felice per la prestazione e per questi tre punti che, come ripeto, meritavamo molto prima. Ce li siamo andati a prendere in una partita davvero importante.”

Con questa prova di forza, l’FBC Saronno torna a sorridere e manda un segnale chiaro al campionato: la squadra c’è, è viva e pronta a risalire.

Ardor Lazzate-Fbc Saronno 0-1 (0-0)

ARDOR LAZZATE (3-5-2) Ferrara; Guanziroli, Marioli, Priola; Grillo (36’ s.t. Galimberti), Di Giuliomaria (17’ s.t. Rovedatti), Mira, Panatti, Cazzaniga (36’ s.t. Lokumu); Spitaleri (6’ s.t. Rapone), De Angelis. A disposizione Petriccione, Vianello, Gualtieri, Buzzetti, Zermo. All. Fedele.

FBC SARONNO (4-1-2-3) Todesco; Alletto, Lofoco, Viganò, Ruschena; De Vincenzi; Lazzaro, Cabezas (12’ s.t. Serra); Vaglio, Benedetti, Cocuzza (38’ s.t. Alvitrez). A disposizione Norrito, Mzoughi, Hasanaj, Corona, Vincenzi, Favilla, Mondoni. All. Tibaldo.

Arbitro Ginolfi di Lodi (Marchetto di Gallarate e Lanzavecchia di Varese).

Marcatore s.t. 18’ Benedetti (S).

Note – Spettatori 300. Angoli 6-6 Fbc Saronno. Ammoniti Di Giuliomaria, Serra, Marioli, Benedetti e l’allenatore di casa Fedele. Recupero 1-4.