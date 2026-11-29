news

LAZZATE – «A mio avviso abbiamo regalato il primo tempo, dove abbiamo tenuto i ritmi un po’ troppo bassi. Poi ci siamo svegliati nel secondo tempo e l’abbiamo riaperta subito». Questa l’analisi di Mavillo Gheller, allenatore dell’Ardor Lazzate, al termine del derby perso per 3-2 contro il Fbc Saronno, valido per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza.

Il tecnico gialloblù ha posto l’accento soprattutto sugli errori commessi dalla propria squadra in occasione delle reti avversarie: «Dobbiamo limitare un po’ le distrazioni, perché contribuiamo un po’ troppo ai gol degli altri. La squadra fino all’ultimo ci ha provato, non molliamo e vediamo subito domenica cosa può succedere».

Un giudizio positivo da parte di Gheller sulla formazione biancoceleste: «Il Saronno è una buona squadra, lo sapevamo. Fin dall’inizio è stata accreditata come una delle pretendenti e domenica, secondo me, avrà un crocevia importante per capire dove potrà arrivare».

La partita

Domenica pomeriggio buon avvio dell’Ardor Lazzate, che al 5′ ha colpito la traversa con una conclusione di Cazzaniga e al 21′ ha visto annullarsi una rete di Vavassori per un fallo sul portiere. Il Saronno ha sbloccato il risultato al 27′ con Giudici, rapido a intervenire sulla respinta di Righetto dopo un colpo di testa di Diouck. Quattro minuti più tardi il raddoppio di Ientile, che ha approfittato di un errore del portiere di casa su un retropassaggio.

In apertura di ripresa Gheller ha inserito Torraca e al 4′ Gatelli ha accorciato le distanze sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 30′ è stato ancora Ientile, con un diagonale dalla sinistra, a riportare a due le reti di vantaggio degli ospiti. In pieno recupero, al 48′, un’azione personale di Mauri si è conclusa con il gol del definitivo 2-3.

L’Ardor rimane fermo a quota 10 punti in classifica, mentre il Saronno sale a 19, ritrovando il successo alla seconda partita con Roberto Bonazzi in panchina.

Il tabellino

Ardor Lazzate-Fbc Saronno 2-3

ARDOR LAZZATE (4-3-3): Righetto; Mauri, Gatelli, Soldi, Eberini (1′ st Torraca); Di Giuliomaria, Bertoni, Vavassori; Panatti, Valerin, Cazzaniga. A disposizione: Speziale, Annoni, Gondor, De Milato, Ortelli, Galimberti, Ballarini, Carbone. Allenatore: Gheller.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Todesco (12′ pt Zadek); Renner, Tarabbia (19′ st Ruschena), Diouck, Scaglione; Lazzaro (24′ st Cabezas); Malvestio (24′ st Cocuzza), Schenetti, Ientile; Vassallo, Giudici. A disposizione: Lofoco, Brambilla, Favilla, Martini, Serra. Allenatore: Bonazzi.

Arbitro: Serafini di Crema (Silvestri di Pavia e Milani di Bergamo).

Marcatori: 27′ pt Giudici (S), 31′ pt Ientile (S), 4′ st Gatelli (A), 30′ st Ientile (S), 48′ st Mauri (A).

Note: spettatori 250. Angoli 6-2 per l’Ardor. Ammoniti Panatti, Cazzaniga, Gatelli, Cabezas e Ruschena. Recupero 1′ pt e 4′ st.

Eccellenza, girone A – Risultati della 12ª giornata

Academy Calvairate-Vergiatese 2-0

Ardor Lazzate-Fbc Saronno 2-3

Aurora Cantalupo-Assago 2-0

Caronnese-Baranzatese 2-0

Legnano-Rhodense 1-0

Lentatese-Barona 3-1

Sedriano-Besnatese 1-0

Tribiano-Magenta 3-0

La classifica

Legnano 32 punti; Rhodense 26; Caronnese 24; Tribiano 23; Academy Calvairate e Baranzatese 22; Barona, Sedriano e Fbc Saronno 19; Lentatese 12; Aurora Cantalupo e Besnatese 11; Ardor Lazzate e Vergiatese 10; Magenta 5; Assago 2.

29112026