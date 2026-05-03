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CARONNO PERTUSELLA – “Sono contento della doppietta personale e della prestazione di tutta la squadra, una prestazione di alto livello”: così il bomber del Fbc Saronno, Riccardo Cocuzza, commenta la vittoria della domenica pomeriggio nella semifinale playoff di Eccellenza, in casa della Caronnese, “abbiamo vinto 3-1 e non vediamo l’ora di proseguire il cammino. Ci aspetta la Solbiatese: se giochiamo come oggi nulla è impossibile”.

Su ilSaronno anche l’intervista al tecnico della Caronnese, Michele Ferri.

Caronnese-Fbc Saronno 1-3

CARONNESE (4-1-2-3): Paloschi; Cerreto (14’ st Terrini), Vaghi (24’ st Tumino), Sorrentino; Vitofrancesco; Ortelli; Malvestio, Cannizzaro; Corno, Ghibellini, Di Quinzio. A disposizione Vergani, Dilernia, Cappi, El Fkak, Inviti, Sarkar, Colombo. All. Ferri.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Mzoughi, Viganò, Lorusso; Cabezas, Lazzaro, Ientile (39’ st Lofoco), Ruschena; Vassallo (21’ st Mira), Candido (32’ st Benedetti), Cocuzza (46’ st Serra). A disposizione Foresti, Raimondo, Alletto, Manfron, De Vincenzi. All. Tricarico.

Arbitro: Tosi di Busto Arsizio (Bordone di Milano e Donghi di Chiari, quarto uomo Viggiani di Lovere).

Marcatori: 34’ pt Mzoughi (S), 40’ pt Ghibellini (Ca), 6’ st e 13’ st Cocuzza (S).

Note – Spettatori 600. Angoli 6-4 Caronnese. Ammoniti Corno, Vitofrancesco, Vaghi, Cocuzza, Ientile. Recupero 1-4.

(foto e video: Riccardo Cocuzza, giocatore della Saronno)

03052026