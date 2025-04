news

MEDA – “Contro il Fbc Saronno una vittoria fondamentale”: così l’allenatore del Meda, Giovanni Cairoli. commenta il vittorioso 2-1 nel posticipo del lunedì sera del campionato di Eccellenza. Per i brianzoli impegnati nella lotta per la salvezza, è stata una vera boccata d’ossigeno.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

Meda-Fbc Saronno 2-1

MEDA (4-3-3): Aiello; Campanella, Petito, Ambrosini, Annoni; Martino, Romeo (32’ st Lanzarini), Pozzoli; Confalonieri, Calmi (20’ st Gebbia e dal 44’ st Russo), Miccoli (1’ st Di Cesare). A disposizione Cassina, Panizza, Esposito, Barile, Ferraroli. All. Cairoli.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco (1’ st Tucci); Ortolani, Alletto, Fasoli, Rudi; Favilla (10’ st Mammetti), De Vincenzi (16’ st Pedrocchi), Proserpio, Ferrari (10’ st Cabezas), Locati, Schingo (28’ st Vaglio). A disposizione Tucci, Brenicci, Bello, Papasodaro, Mazzone. All. Tibaldo.

Arbitro: Arcoleo di Palermo (Di Trani di Pavia e Fusco di Milano).

Marcatori: 17’ pt Calmi (M), 3’ st Calmi (M) (rig.), 36’ st Locati (S).

Note – Angoli 3-1 Meda. Ammoniti Di Cesare, Ambrosini, Locati, Pozzoli. Recupero 2-4.

Risultati

30′ giornata: Base 96 Seveso-Vergiatese 2-1, Cinisello-Robbio Libertas 3-0, Ispra-Pavia 0-1, Legnano-Rhodense 1-2, Lentatese-Solbiatese 1-2, Mariano-Ardor Lazzate 1-1, Sedriano-Caronnese 0-1, Sestese-Casteggio 0-0. Lunedì alle 20.30 Meda-Fbc Saronno 2-1.

Classifica

Caronnese e Pavia 70 punti, Solbiatese 69, Rhodense 63, Mariano 60, Ardor Lazzate 53, Fbc Saronno 47, Sestese 41, Cinisello 39, Vergiatese 37, Legnano e Lentatese 36, Casteggio e Ispra 34, Sedriano 30, Meda 27, Robbio Libertas e Base 96 Seveso 22.

