CARONNO PERTUSELLA – Partita combattuta a ritmi lenti e priva di emozioni quella disputata alle 18 di questa ultima fredda domenica di novembre allo stadio comunale di Caronno Pertusella dove, in occasione del posticipo serale della 14° giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia, la Caronnese ha ospitato l’Arcellasco Città di Erba.

Al termine del match che ha visto sconfitta la Caronnese per 0-1, si è espresso il tecnico rossoblu Michele Ferri rammaricato per il ko subito: “Abbiamo fatto un altro passo indietro, quest’anno stiamo faticando, un merito a loro che sono sempre stati in partita combattendo palla su palla”. Continua il mister: “Sconfitta che fa male e toglie fiducia, da ora abbiamo scontri di fuoco ma non dobbiamo abbatterci e lavorare sodo”.