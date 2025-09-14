news

CARONNO PERTUSELLA – Non un bellissimo avvio di campionato per la Caronnese che, alla prima giornata disputata nel pomeriggio di oggi 14 settembre allo stadio comunale di Caronno Pertusella, ha trovato un pareggio a reti inviolate contro la Besnatese.

Al termine dei 90 minuti regolamentari, si è espresso il tecnico della Caronnese Michele Ferri rammaricato di non aver sfruttato le occasioni create: “Il nostro intento era quello di partire con il piede giusto, abbiamo incontrato, però, una squadra parecchio in salute che ci ha messo in difficoltà”. Continua l’allenatore rossoblu: “Ci ha dato pochi spazi ma le occasioni le abbiamo create, magari sfruttandone qualcuna poteva cambiare l’andamento della partita”. Conclude Ferri: “Adesso testa bassa e pensare ad ogni domenica perché nessuno ci regala niente”.

SC CARONNESE – BESNATESE 0-0

Sc CARONNESE: Paloschi, Vaghi, Dilernia, Ortelli, Tumino, Sorrentino, Malvestio, Vitofrancesco, Colombo, Corno, Ghibellini. A disposizione: Trombetta, Cerreto, Dugo, Serati, Savino, Bugno, Cannizzaro, Fosso, Iacovo. All: Ferri.

BESNATESE: Lupu, Lunghe, ghilardi, Papasodaro, Squiteri, Mandracchia, Caricati, Piras, Giardino, Arrighi, Martinoia. A disposizione: Borin, Sacco, Bertuzzi, Cucco, Casamassima, Lucaj, Citterio, Marin, Ruggeri. All: Varaldi.