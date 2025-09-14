news

CARONNO PERTUSELLA – Non un bellissimo avvio di campionato per la Caronnese che, alla prima giornata disputata nel pomeriggio di oggi 14 settembre allo stadio comunale di Caronno Pertusella, ha trovato un pareggio a reti inviolate contro la Besnatese.

Dopo il pareggio portato a casa contro la Caronnese, si è espresso ai nostri microfoni il tecnico della Besnatese Marco Varaldi: “Questa è la prima partita in cui abbiamo faticato tanto, siamo stati intelligenti a gestire nei primi 20minuti e poi creare, per noi è un ottimo pari e un ottima prova di maturità”. Continua il mister: “La nostra è una buona squadra, il campionato è lungo quindi speriamo di avere questo spirito fino alla fine”.

SC CARONNESE – BESNATESE 0-0

Sc CARONNESE: Paloschi, Vaghi, Dilernia, Ortelli, Tumino, Sorrentino, Malvestio, Vitofrancesco, Colombo, Corno, Ghibellini. A disposizione: Trombetta, Cerreto, Dugo, Serati, Savino, Bugno, Cannizzaro, Fosso, Iacovo. All: Ferri.

BESNATESE: Lupu, Lunghe, ghilardi, Papasodaro, Squiteri, Mandracchia, Caricati, Piras, Giardino, Arrighi, Martinoia. A disposizione: Borin, Sacco, Bertuzzi, Cucco, Casamassima, Lucaj, Citterio, Marin, Ruggeri. All: Varaldi.