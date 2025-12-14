news

CARONNO PERTUSELLA – Il derby scoppiettante e ricco di polemiche tra Caronnese e Fbc Saronno finisce pari nella partita valida per la sedicesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia disputata nel primo pomeriggio di oggi 14 dicembre al comunale di Caronno Pertusella.

Nel post-partita conclusasi con il risultato di 1-1, si è espresso ai nostri microfoni il capitano biancoceleste Matteo Viganò: “Sapevamo che era difficilissimo e infatti si è visto subito sin dall’inizio dove purtroppo non siamo partiti benissimo prendendo il gol dopo pochi minuti, poi piano piano abbiamo cercato di riprenderci”. Continua il capitano del Fbc Saronno: “Le nostre ambizioni sono di arrivare il più in alto possibile, speriamo di portare a casa i tre punti la prossima domenica per passare un felice Natale a tutti quanti”.