CARONNO PERTUSELLA – Il derby scoppiettante e ricco di polemiche tra Caronnese e Fbc Saronno finisce pari nella partita valida per la sedicesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia disputata nel primo pomeriggio di oggi 14 dicembre al comunale di Caronno Pertusella.

Al termine del triplice fischio che ha decretato la fine del match con il risultato di 1-1, si è espresso in sala stampa il direttore sportivo della Caronnese Emiliano Nitti polemico sulle decisioni arbitrali che hanno indirizzato la gara: “Siamo stufi, sono due anni che noi facciamo investimenti nella squadra e tre uomini vestiti di giallo decidono le partite. Oggi hanno visto tutti il guardalinee a trenta metri dall’azione chiamare un cartellino rosso”. Continua il direttore rossoblu: “Oggi non si può parlare di calcio, bisogna parlare oggi del livello bassissimo degli arbitri o della presenza di qualcuno a livello federale che ha deciso che la Caronnese non deve salire”.

Caronnese-Fbc Saronno 1-1

CARONNESE (4-1-3-2): Vergani; Vitofrancesco, Galletti, Sorrentino, Dilernia; Ortelli; Malvestio, Di Quinzio, Cerreto (20’ st Bugno); El Hilali (14’ st Tumino), Colombo N. (33’ st Ghibellini). A disposizione Colombo Ni., Dugo, Terrini, Corno, Cappi, Savino. All. Ferri.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Viganò, Mzoughi, Lofoco (15’ st Sardo); Ientile (40’ st Cabezas), Manfron (14’ st Ruschena), De Vincenzi, Alletto; Benedetti (40’ st Raimondo), Cocuzza, Vassallo. A disposizione Norrito, Volontè, Hasanaj, Provasi, Serra. All. Tricarico.

Arbitro: Ballabio di Seregno (Boni di Milano e Cortesi di Bergamo).

Marcatori: 2’ pt Malvestio (Ca), 15’ st Vassallo (Sa).

Note – Spettatori 250. Angoli 6-5 Caronnese. Ammoniti: Lofoco, De Vincenzi, Vergani, Ortelli. Espulso Di Quinzio al 6’ st. Recupero: 1-7.

