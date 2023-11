news

CARONNO PERTUSELLA – Il Fbc Saronno riesce ad aggiudicarsi il derby in trasferta con la Caronnese disputato questo pomeriggio nello stadio di corso della Vittoria in una partita combattuta di grande importanza per 0-1 grazie alla realizzazione dagli undici metri di Pontiggia.

Il derby, dopo una prima metà di gara equilibrata nella quale entrambe le squadre combattono in mezzo al campo creando poche azioni pericolose, si sblocca dopo poco più di 120 secondi della ripresa, si sblocca con Pontiggia che concretizza il rigore concesso dal direttore di gara per fallo di mano del difensore rossoblu Morlandi e firma il goal dello 0-1, risultato che rimarrà invariato fino al triplice fischio dell’arbitro.

Nel post partita si è espresso ai nostri microfoni il tecnico dell’Fbc Saronno Tricarico orgoglioso della vittoria: “è una vittoria simbolica perché due anni fa in pochi avrebbero creduto che saremmo stati in grado di giocarci alla pari una partita con la Caronnese”. Continua il mister: “la vittoria di oggi è il giusto premio per chi ci ha creduto sin dall’inizio”.

Caronnese-Fbc Saronno 0-1

CARONNESE (4-3-3): Quintiero; Napoli, Puka, Galletti, Bossi (1’ st Ngounga); Morlandi (34’ st Diatta), Zibert, Mathieu; Lorusso (21’ st Zoppi), Corno, Kovalonoks (12’ st Sanogo). A disposizione De Bono, Russo, Sakho, Cerreto, Fabbrucci. All. Gatti.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Bertolotti; D’Onofrio (28’ st Rudi), Bello, Lofoco, Torriani (40’ st Martini); Baldan; Sala, Di Noto, Sassella; Pontiggia, Sardo (24’ st Proserpio). A disposizione Vinci, Lorusso, Bruzzone, Meroni, Hassan, Pozzi. All. Tricarico.

Arbitro: Raimondo di Taranto (Amatore di Bergamo e Stracquadaini di Seregno).

Marcatore: 2’ pt Pontiggia (S) (rig).

Note – Spettatori 550. Angoli 6-4 Fbc Saronno. Ammoniti Sassella, Quintiero, Sala, Proserpio, Mathieu. Recupero 1’-5’.