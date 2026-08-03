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CARONNO PERTUSELLA – Al raduno di questa mattina della Caronnese, allo stadio di corso della Vittoria, è stato il direttore generale Emiliano Nitti a fare gli onori di casa. Nitti pensa ad una stagione con i rossoblù protagonisti, c’è anche una motivazione speciale: “In questa annata cade il centenario del club, che vogliamo celebrare nel migliore dei modi – sottolinea – Il prologo è stato quello di un mercato importante, che non è ancora finito. Per i 100 anni della Caronnese non solo calcio giocato, comunque, ma anche tante iniziative, anche rivolte al settore giovanile ed a quello femminile”.

“Onoreremo i 100 anni della Caronnese facendo il massimo, su tutti i fronti” assicura Nitti.

Su ilSaronno anche l’intervista al nuovo mister della Caronnese, Andrea Tomasello.

Ed il servizio sull’odierno raduno della squadra, primo atto della nuova stagione agonistica.

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03082026