news

CARONNO PERTUSELLA – L’Ispra riesce a conquistare un importantissimo punto nella sfida finita con il risultato di 3-3 disputata nel primo pomeriggio di oggi 27 aprile in casa della Caronnese allo stadio comunale di Caronno Pertusella.

Un punto che potrebbe risultare pesantissimo vista la posizione in classifica che vede l’Ispra al limite tra la zona play-out e la zona salvezza lontana attualmente una lunghezza vista anche la sconfitta odierna del Legnano a Saronno. Dopo il triplice fischio della direttrice di gara, si è espresso il tecnico Ulisse Raza: “Peccato che sul 3-2 abbiamo avuto l’occasione per chiuderla, ciò non toglie la nostra partita eccezionale sia sull’aspetto fisico che tatticamente in campo, andiamo via con tanto rammarico”.