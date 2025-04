news

CARONNO PERTUSELLA – Dopo il pareggio rimediato oggi 27 aprile al comunale di Caronno Pertusella con l’Ispra, la Caronnese probabilmente dice addio al primo posto viste le vittorie odierne del Pavia sulla Sestese e della Solbiatese sul Mariano.

Nel post-partita il tecnico rossoblu Michele Ferri si è espresso ai nostri microfoni rammaricato per il risultato ottenuto: “Abbiamo assistito ad una partita folle, siamo passati in vantaggio ma non siamo stati cinici a concretizzare numerose occasioni”. Infine, il tecnico rimarca l’errore arbitrale sul calcio di rigore concesso al 15′ del primo tempo all’Ispra: “A mio avviso il rigore era inesistente, il nostro portiere Vergani ha preso la palla ma è inutile stare qui a recriminare le scelte arbitrali adesso, è un regalo che, però, fa male”.