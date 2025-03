news

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese trova un’importantissima vittoria in rimonta con il Legnano nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 30 marzo allo stadio comunale di Caronno Pertusella valida per la ventinovesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

Il tecnico rossoblu Michele Ferri non si può che trovare soddisfatto di una vittoria in una partita certamente non semplice che regala alla Caronnese il primo posto, visto anche il pareggio odierno della Solbiatese con la Sestese per 1-1.

Le parole del tecnico Ferri:

SC CARONNESE – LEGNANO 2-1

CARONNESE: Vergani, Battistella, Dilernia (18′ st Napoli), Zibert, Galletti, Sorrentino, Malvestio, Cannizzaro (14′ st Doumbia), Colombo, Corno, Romeo (28′ st Lofoco). A disposizione: Di Lernia, Cerreto, Tondi, Oliviero, Savino, Paltrinieri. All. Michele Ferri.

LEGNANO: Quintiero, Casagrande, Veroni (38′ st Tobia), Tucci (44′ st Barbui), Santagostino, Cozzi (18′ st Ballgjni), Pagani (44′ st Vidhi), Noia, La Torre, Marrulli, Sartor . A disposizione: Cirenei, Rosa, Buccino, Hasanaj, Russo. All. Gambazza.