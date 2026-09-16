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CARONNO PERTUSELLA – Una sconfitta che complica il cammino in Coppa Italia, ma dalla quale Antonio Palma prova a ricavare anche indicazioni positive. Il giocatore della Caronnese analizza così il 4-2 subito contro l’Fbc Saronno nella gara serale di Coppa Italia di Eccellenza. «Oggettivamente quando perdi 4-2 e vai sotto 3-0 è un brutto risultato – riconosce Palma – però nel secondo tempo c’è stata un’ottima reazione. Abbiamo provato anche a pareggiarla e alla fine, essendo molto scoperti, abbiamo preso gol in contropiede».

La Caronnese si è infatti trovata sotto di tre reti dopo il gol di Giudici nel primo tempo e quelli di Ientile e Candido nei primi minuti della ripresa, riuscendo poi a riaprire completamente la partita con Pliscovaz e Furlan. Nel finale è arrivato il definitivo 4-2 di Malvestio.

Per Palma il confronto con i saronnesi rappresenta comunque un passaggio utile nel percorso della squadra: «È stata una partita che ci può servire per migliorare. Avevamo contro un avversario forte, che ha giocato praticamente con tutti i titolari di domenica: è stata una partita vera e difficile e a noi servono queste gare per crescere».

La Caronnese ha inoltre dato spazio a diversi elementi che avevano trovato meno impiego nella precedente partita di campionato. «Abbiamo fatto giocare tanti ragazzi che domenica non avevano giocato e quindi hanno messo minuti nelle gambe. Sicuramente potevamo fare meglio, però ci sono anche cose positive che ci portiamo a casa».

Con la sconfitta il percorso in Coppa si fa adesso più difficile, anche se Palma assicura che la Caronnese proverà a giocarsi le proprie possibilità sino in fondo: «Adesso la coppa si complica un pochino. È chiaro che il nostro obiettivo principale è il campionato, però cercheremo di fare bene anche contro la Rhodense nell’ultima partita».

La partita

L’Fbc Saronno si è imposto 4-2 sulla Caronnese nella gara di Coppa Italia disputata a Caronno Pertusella. Giudici ha portato avanti i saronnesi al 19′ del primo tempo; nella ripresa Ientile al 3′ e Candido all’8′ hanno portato il risultato sul 3-0. La Caronnese ha reagito con Pliscovaz al 25′ e con il rigore trasformato da Furlan al 35′, arrivando sul 3-2. Al 45′ Malvestio ha realizzato la rete del definitivo 4-2.

Fbc Saronno-Caronnese 4-2

FBC SARONNO (4-1-3-2): Zadek; Ientile, Lofoco, Mazzola, Ruschena; Lazzaro (31′ st Rusyn); Malvestio, Candido (22′ st Scaglione), Schenetti (19′ st Brambilla); Giudici (19′ st Serra), Cocuzza (39′ st Tarabbia). A disposizione: De Toni, Piroso, Stucchi, Vallotto. All. Tricarico.

CARONNESE (4-3-3): Colombo N.; Bobbo, Confalonieri, Robbiati, Zeroli (26′ st El Hilali); Pisan (16′ st La Ruffa), Furlan, Palma (10′ st Cocuz); Minuzzi (37′ st Cappi), Pliscovaz, Boccuzzi (17′ st Caluschi). A disposizione: Paloschi, Corno, Fogal, Colombo D. All. Tomasoni.

Arbitro: Favaro di Seregno (Desiderato di Legnano e Foltran di Seregno).

Marcatori: 19′ pt Giudici (S); 3′ st Ientile (S), 8′ st Candido (S), 25′ st Pliscovaz (C), 35′ st Furlan (C) rig., 45′ st Malvestio (S).

Note: spettatori 150. Angoli 4-1 per Fbc Saronno. Espulso Ruschena al 46′ st. Ammoniti Pisan, Lazzaro, Zeroli, Cocuz. Recupero 2′ pt, 3′ st.

Su ilSaronno anche l’intervista al giocatore saronnese Luca Giudici.

17092026