CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese chiude il campionato con una vittoria sulla Rhodense nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 4 maggio allo stadio comunale di Caronno Pertusella ma i tre punti non bastano per arrivare al primo posto del girone A di Eccellenza Lombardia viste le vittorie odierne del Pavia su Meda e della Solbiatese sul Base.

Dopo il triplice fischio che ha decretato la vittoria della Caronnese sulla Rhodense per 1-0, il tecnico rossoblu Michele Ferri con rammarico per il mancato primo posto: “Siamo riusciti a portare a casa questa partita sperando un passo falso delle altre squadre che, però, non è avvenuto, fa male per il bel percorso che la squadra ha fatto quest’anno”. Continua Ferri: “Ricarichiamo le pile cercando di farci trovare pronti per la fase play-off”.

CARONNESE – RHODENSE 1-0

CARONNESE: Paloschi, Dilernia, Napoli, Zibert, Lofoco, Sorrentino, Paltrinieri, Cannizzaro, Omoregbe, Corno, Doumbia. A disposizione: Vergani, Battistella, Cerreto, Galletti, Oliviero, Malvestio, Romeo, Savino, Colombo. All: Ferri.

RHODENSE: Catizone, Moracchioli, Nejmi, Calabrò, Bettoni, Zaina, Pedergnana, Fedeli, Bonacina, Milani, Mercurio. A disposizione: Mantovani, Renner, Torri, Bentivegna, Augliera, Diouck, Orlandi, Urso, Scapuzzi. All: Gatti.