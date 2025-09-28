news

CARONNO PERTUSELLA – Sconfitta netta della Caronnese nello scontro diretto disputato nel primo pomeriggio di oggi 28 settembre allo stadio comunale di Caronno Pertusella con la Solbiatese nella partita valida per la terza giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

Al termine del match che si è concluso con il risultato di 0-2, ai nostri microfoni si è espresso il tecnico della Solbiatese Luca Salvalaggio contento della vittoria della propria squadra: “Tre punti fondamentali in una partita vera nella quale le due squadre hanno combattuto e concesso pochi spazi, noi ci portiamo sicuramente a casa una bellissima prestazione corale”. Continua l’allenatore ospite: “La Caronnese ha fatto la sua partita, importante per noi il goal di Martinez che ha indirizzato il match”. Conclude Salvalaggio: “Siamo molto contenti ma ancora dobbiamo crescere e migliorare certi aspetti”.

CARONNESE: Paloschi, Vitofrancesco, Sorrentino (19′ st Dugo), Savino (19′ st Cannizzaro), Vaghi, Galletti, Malvestio, Ortelli (37′ st Ghibellini), Colombo, Corno, Iacovo (15′ s Rossi) . A disposizione: Trombetta, Dilernia, Tumino, Cerreto, Serati All. Michele Ferri.

SOLBIATESE: Cavalleri, Lonardi, Puka, Gabrielli, Cocuz, Cosentino, Manfre, Gasparri (42′ st Losada), Martinez (31′ st Fiorella), Suatoni (37′ st Bobbo), Silla (15′ st Monteiro). A disposizione: Macchi, Tursi, Vignati. All. Salvalaggio.