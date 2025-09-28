news

CARONNO PERTUSELLA – Sconfitta netta della Caronnese nello scontro diretto disputato nel primo pomeriggio di oggi 28 settembre allo stadio comunale di Caronno Pertusella con la Solbiatese nella partita valida per la terza giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

Dopo il triplice fischio del direttore di gara che ha decretato la vittoria della Solbiatese per 0-2 sugli avversari, si è espresso l’allenatore della Caronnese Michele Ferri: “Sapevamo di affrontare una squadra di primissimo livello come la Solbiatese, abbiamo fatto un primo tempo equilibrato, nel secondo tempo invece, forse nel nostro miglior momento, abbiamo subito goal, loro bravi a concretizzare”. Continua il tecnico rossoblu: “La nostra rosa è importante, siamo alla terza giornata e abbiamo un campionato davanti, adesso dobbiamo andare avanti nonostante questa battuta d’arresto che sicuramente fa male”.