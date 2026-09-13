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CARONNO PERTUSELLA – Quattro gol al Fbc Saronno e un debutto in campionato da incorniciare per la Caronnese. Oggi al termine del 4-0 nel derby, il tecnico rossoblù Andrea Tomasoni ha sottolineato soprattutto il lavoro svolto dalla sua squadra e la capacità dei giocatori di mettere in pratica quanto preparato durante la settimana. «Le chiavi sono state il merito dei ragazzi di fare quello che avevamo preparato – spiega Tomasoni nella videointervista del dopopartita – Ci siamo allenati bene in questa prestagione. Ho davvero un gruppo valido, ragazzi che mi seguono e che a ogni allenamento danno tutto quello che hanno». Un lavoro premiato da un risultato nettissimo, costruito già nel primo tempo. El Hilali ha sbloccato il derby al 29′, Fogal ha raddoppiato cinque minuti più tardi e ancora El Hilali ha firmato il 3-0 al 43′. Dopo appena due minuti della ripresa è arrivato il quarto gol, ancora di El Hilali, autore dunque di una tripletta.

«Il risultato sicuramente ci premia. È stata fatta una prestazione importante da parte della squadra», osserva Tomasoni. Il tecnico della Caronnese riconosce le difficoltà incontrate dagli avversari, ma attribuisce anche alla propria squadra il merito di averle create: «Il Saronno oggi sicuramente ha incontrato delle difficoltà. Siamo stati bravi noi in determinate situazioni, portandoci sul doppio vantaggio». Nonostante il 4-0, Tomasoni non ridimensiona affatto le ambizioni del Fbc Saronno. «Sappiamo il valore della squadra, sappiamo i valori che ha in rosa. Mercoledì sarà un’altra battaglia e sicuramente sono una delle candidate per la vittoria finale».

Il riferimento è già al nuovo confronto fra le due squadre, questa volta in Coppa Italia. E il tecnico rossoblù invita a non attribuire un peso eccessivo al risultato della prima giornata: «Questa è una partita, la prima di campionato. Il cammino è molto lungo per tutte le squadre».

Per la Caronnese, però, il primo verdetto della stagione è decisamente positivo: quattro reti, porta inviolata e una vittoria di grande prestigio nel derby.

Caronnese-Fbc Saronno 4-0

CARONNESE (3-4-3): Paloschi; La Ruffa (28′ st Bobbo), Bernacchi (12′ pt Zeroli), Pisan; Caluschi (40′ st Furlan), Cocuz, Palma, Colombo D.; Minuzzi (35′ st Confalonieri), Fogal, El Hilali (18′ st Corno). A disposizione: Colombo N., Cappi, Pliscovaz, Boccuzzi. All. Tomasoni.

FBC SARONNO (4-1-3-2): De Toni; Ruschena, Lofoco, Tarabbia (27′ st Rusyn), Mazzola (1′ st Schenetti); Lazzaro; Giudici (27′ st Scaglione), Malvestio, Ientile (16′ st Sardo); Candido, Cocuzza (12′ st Serra). A disposizione: Zadek, Brambilla, Stucchi, Piroso. All. Tricarico.

Arbitro: Padrin di Busto Arsizio (Mokhnatyy di Brescia e Fazzo di Milano).

Marcatori: 29′ pt El Hilali (C), 34′ pt Fogal (C), 43′ pt El Hilali (C); 2′ st El Hilali (C).

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