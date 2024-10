news

CASTEGGIO – “Siamo rimaneggiati, sappiamo di dovere stringere i denti e per questo parlo di una partita strepitosa, per via del valore dell’avversario, ovvero del Fbc Saronno”. Così l’allenatore del Casteggio, Stefano Civeriati, dopo la vittoria casalinga nell’anticopo del campionato di Eccellenza, contro la formazione saronnese.

Si è giocato per la sesta giornata della stagione.

Casteggio-Fbc Saronno 1-0

CASTEGGIO (4-4-2): Murriero; Arbasini, Mauri, Guidi, Torre; Gnaziri, Cavallieri, Daprati, Di Raco, Bahirov, Buscaglia (15’ st Bertocchi). A disposizione Masotino, Borlone, Lentini, Bertocchi, Barbieri, Burioli, Calzati, Pepe. All. Civeriati.

FBC SARONNO (4-3-3): Barlocco; Rudi (33’ st Lanzarotti), Ortolani, Bello, Ciceri (39’ st Favilla); Cabezas (1’ st Gatti), Pedrocchi, Alvitrez; Vaglio, Pontiggia 6 (22’ st Locati), Sardo (1′ st Mammetti). A disposizione Gargarella, Pandini, Ferrari, Fasoli. All. Varaldi.

Arbitro: Favaro di Seregno (Pedrinazzi di Legnano e Arrigoni di Brescia).

Marcatore: 24’ pt Bahirov (C).

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

13102024