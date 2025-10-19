news

CARONNO PERTUSELLA – “Andare a Caronno e fare un punto alla vigilia non sarebbe stato niente male, poi ci siamo trovati in superiorità numerica, ce la siamo giocata e quel palo proprio alla fine avrebbe potuto cambiare tutto, ma ci portiamo a casa un punto che conta” in sintesi il commento nel dopo partita di Gianluca Imbriaco, allenatore del Sedriano, dopo l’1-1 nel pomeriggio domenicale a Caronno Pertusella.

Caronnese-Sedriano 1-1

CARONNESE: Paloschi, Vaghi, Galletti, Dilernia, Vitofrancesco, Malvestio, Cannizzaro, Cerreto (1’ st Ortelli), Dugo (20’ st Ghibellini), Corno (29’ st Rossi), Colombo. A disposizione Trombetta, Sorrentino, Tumino, Serati, Savino, Signorile. All. Ferri.

SEDRIANO: Menegon, Calvio (1’ st Inchingolo), Vinetot, Tomassone, Bergogni (23’ st Doldi), Garavaglia (39’ st Ornaghi), Bonora (32’ st Celano), Gianelli, Cannata (47’ st Lamattina), Mammetti, Menni. A disposizione Gelao, Ielmini, Parrella, Calasso. All. Imbriaco.

Arbitro: Pievani di Bergamo (Rossi di Bergamo e Urbani di Como).

Marcatori: 45’ pt Vitofrancesco (Ca), 13’ st Vinetot (S).

