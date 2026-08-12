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SARONNO – Un osservatore particolarmente qualificato promuove il nuovo Fbc Saronno. È Corrado Cotta, allenatore del Fc Paradiso e volto conosciutissimo del calcio lombardo, che al termine dell’amichevole disputata mercoledì sera al Colombo Gianetti non ha nascosto l’ottima impressione ricevuta dalla formazione di Danilo Tricarico.

Il Saronno si è imposto 2-0, con entrambe le reti realizzate nel primo tempo da Scaglione e Candido. Un risultato da prendere naturalmente con le cautele tipiche del calcio d’agosto: i biancocelesti erano alla prima uscita dopo l’avvio della preparazione del 3 agosto, mentre il Paradiso, formazione della Promotion League svizzera, si è presentato a Saronno con un undici ampiamente rimaneggiato.

Cotta, però, ha guardato soprattutto alle caratteristiche della formazione saronnese: «Ho visto un Saronno con un organico di prima fascia, con idee chiare e pronto per il salto di categoria».

Parole significative considerando l’obiettivo dei biancocelesti, che dopo avere raggiunto nella scorsa stagione la finale playoff di Eccellenza vogliono provare a compiere un ulteriore passo in avanti. Il ritorno in serie D rappresenta il grande traguardo inseguito dal club e da una città che manca da quella categoria dagli anni Novanta.

Contro il Paradiso sono arrivate intanto le prime indicazioni positive. Nonostante una temperatura attorno ai 35 gradi, il Saronno ha mostrato una buona organizzazione e una discreta intesa fra i reparti. Scaglione ha sbloccato la gara al 12′, mentre sette minuti più tardi Candido ha sorpreso Abazi con un pallonetto dalla trequarti. Nella ripresa entrambi gli allenatori hanno poi dato largo spazio ai cambi.

Fbc Saronno-Fc Paradiso 2-0 (2-0)

FBC SARONNO (3-4-3): De Toni; Brambilla, Scaglione, Mazzola; Malvestio, Lazzaro, Ientile, Ruschena; Vassallo, Candido, Cocuzza. Entrati: Zadek, Rusyn, Lofoco, Tarabbia, Favilla, Quaglio, Sardo, Stucchi, Vallotto, Serra, Veronelli, Piroso. All. Tricarico.

FC PARADISO (4-4-2): Abazi; Cellamare, Tentardini, Ballerini, Iapichino; Assui, De Souza, Guidotti, Tushi; Smaili, Mateucci. Entrati: Aiello, Mercuri, Al Jumur, Montes, Bejenaru V., Bejenaru N., Benacquista, Ouattara. All. Cotta.

Marcatori: p.t. 12′ Scaglione (S), 19′ Candido (S).

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