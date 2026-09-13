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CARONNO PERTUSELLA – Tre gol per prendersi la scena nel derby e trascinare la Caronnese al clamoroso 4-0 sul Fbc Saronno. Il grande protagonista della prima giornata di Eccellenza è Youns El Hilali, autore di una tripletta personale nel successo rossoblù.

L’attaccante della Caronnese ha sbloccato la partita al 29′ del primo tempo, ha firmato il 3-0 al 43′ e, appena due minuti dopo l’intervallo, ha completato la propria tripletta realizzando la quarta rete dei padroni di casa. Nel mezzo, il gol del momentaneo 2-0 segnato da Fogal. Nella videointervista del dopopartita El Hilali ammette che la grande partenza della Caronnese non lo ha sorpreso: «Da parte della squadra me l’aspettavo un inizio così. Abbiamo lavorato duro in questi mesi per questo e sapevo che eravamo pronti». Decisamente più inattesa, invece, la sua giornata da bomber: «Su di me non me l’aspettavo, infatti sono felicissimo. Speriamo di continuare così».

Dopo tre reti nella prima partita di campionato, inevitabile chiedergli quale possa essere il suo obiettivo personale per la stagione. El Hilali, però, non vuole fissare una quota: «Un obiettivo di gol non lo so. Ovviamente per me l’obiettivo è fare gol ogni domenica, poi vediamo quello che succederà». E soprattutto mette davanti il risultato collettivo a quello personale: «L’importante è che la squadra continui così».

Una domenica difficile da dimenticare, dunque, per El Hilali: tripletta nel derby, tre punti e una Caronnese che comincia il campionato nel migliore dei modi.

Caronnese-Fbc Saronno 4-0

CARONNESE (3-4-3): Paloschi; La Ruffa (28′ st Bobbo), Bernacchi (12′ pt Zeroli), Pisan; Caluschi (40′ st Furlan), Cocuz, Palma, Colombo D.; Minuzzi (35′ st Confalonieri), Fogal, El Hilali (18′ st Corno). A disposizione: Colombo N., Cappi, Pliscovaz, Boccuzzi. All. Tomasoni.

FBC SARONNO (4-1-3-2): De Toni; Ruschena, Lofoco, Tarabbia (27′ st Rusyn), Mazzola (1′ st Schenetti); Lazzaro; Giudici (27′ st Scaglione), Malvestio, Ientile (16′ st Sardo); Candido, Cocuzza (12′ st Serra). A disposizione: Zadek, Brambilla, Stucchi, Piroso. All. Tricarico.

Arbitro: Padrin di Busto Arsizio (Mokhnatyy di Brescia e Fazzo di Milano).

Marcatori: 29′ pt El Hilali (C), 34′ pt Fogal (C), 43′ pt El Hilali (C); 2′ st El Hilali (C).

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