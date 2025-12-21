news

SARONNO – Il Fbc Saronno mette in mostra una prestazione negativa nella sedicesima giornata di campionato disputata nel primo pomeriggio di oggi 21 dicembre allo stadio comunale di Saronno Colombo Gianetti contro l’Altabrianza Tavernerio, complice anche un contestato cartellino rosso rimediato nel finale del primo tempo che ha complicato una partita già di per sé non semplice.

Dopo il triplice fischio che ha decretato la vittoria per 0-2 dell’Altabrianza Tavernerio sul Fbc Saronno, si è espresso ai nostri microfoni il tecnico ospite Ivan Stincone: “Dopo una buona partenza del Saronno abbiamo preso le misure, l’episodio poi ovviamente ha condizionato la gara, ma anche prima dell’espulsione avevo visto la squadra prendere più campo e essere pericolosa con due ripartenze”. Continua il mister: “La squadra è viva ed è una squadra che ha voluto e vuole ricercare nel nostro lavoro quelle che sono le risposte, poi ovviamente a queste cose bisogna aggiungerci le qualità e la condizione dei giocatori”.

Fbc Saronno-Altabrianza 0-2

FBC SARONNO (4-4-2): Todesco; Alletto (29’ st Cabezas), Viganò, Raimondo, Ruschena; De Vincenzi, Ientile (36’ st Manfron), Mira, Benedetti; Cocuzza, Vassallo (23’ st Serra). A disposizione Norrito, Quaglio, Tibaldo, Hasanaj, Modenesi, Degano. All. Tricarico.

ALTABRIANZA (4-3-3): Perniola; Liserani C. (15’ st Invernizzi), Ambrosini, Galimberti S., Barlocco; Comberiati, Signorello (38’ st Ciapparelli), Isacco (15’ st Sala); Citterio (34’ st Colombo), Pedrabissi (41’ st Galimberti L.), Liserati M. A disposizione Braga, Ballabio, Masciadri, Pinotti. All. Stincone.