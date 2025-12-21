news

SARONNO – Il Fbc Saronno mette in mostra una prestazione negativa nella sedicesima giornata di campionato disputata nel primo pomeriggio di oggi 21 dicembre allo stadio comunale di Saronno Colombo Gianetti contro l’Altabrianza Tavernerio, complice anche un contestato cartellino rosso rimediato nel finale del primo tempo che ha complicato una partita già di per sé non semplice.

Al termine dei 90 minuti regolamentari si è espresso l’allenatore biancoceleste Danilo Tricarico amareggiato del ko subito oggi: “L’espulsione ha condizionato tanto perché eravamo in controllo, le occasioni sono state poche ma le uniche le avevamo avute noi”. Continua il tecnico del Fbc Saronno: “Dispiace, volevamo chiudere bene l’andata e poi tuffarci in tre settimane di lavoro, ci tufferemo con ancora più voglia per farci trovare pronti alla ripresa perché oggi, al dispetto del risultato, è stata secondo me la miglior partita del Saronno da quando sono arrivato e questo ci deve dare fiducia perché la strada percorsa è quella giusta e ci porterà a delle buone soddisfazioni”.

Fbc Saronno-Altabrianza 0-2

FBC SARONNO (4-4-2): Todesco; Alletto (29’ st Cabezas), Viganò, Raimondo, Ruschena; De Vincenzi, Ientile (36’ st Manfron), Mira, Benedetti; Cocuzza, Vassallo (23’ st Serra). A disposizione Norrito, Quaglio, Tibaldo, Hasanaj, Modenesi, Degano. All. Tricarico.

ALTABRIANZA (4-3-3): Perniola; Liserani C. (15’ st Invernizzi), Ambrosini, Galimberti S., Barlocco; Comberiati, Signorello (38’ st Ciapparelli), Isacco (15’ st Sala); Citterio (34’ st Colombo), Pedrabissi (41’ st Galimberti L.), Liserati M. A disposizione Braga, Ballabio, Masciadri, Pinotti. All. Stincone.