CINISELLO BALSAMO – “Cercavamo questa vittoria. Ma il primo tempo lo avremmo dovuto chiudere con un punteggio più largo, ma accontentiamoci, impariamo a soffrire ed a capire che bisogna sempre tenere la guardia alta”. Così l’allenatore Fiorenzo Roncari, alla fine dell’incontro esterno della domenica pomeriggio, che la formazione milanese ha perso 1-0 contro il Fbc Saronno. Si è giocato per la 12′ giornata del campionato di Eccellenza: a decidere tutto l’autorete di Frigerio al 41′ della ripresa, intervento scaturito da un tentativo di deviazione sul pallonetto di Mammetti.

Su ilSaronno pure l’intervista al tecnici di casa, Alessio Vianello; e la cronaca play by play del match.

Cinisello-Fbc Saronno 0-1

CINISELLO (4-4-2): Calabrò; Silvestre, Frigerio (17’ st Vario), Lazzaroni, Manta; Policastri (1’ st Boni), Principi (11’ st Renzetti), Crimaldi, Cesana (20’ st Martini); Piccirillo (1’ st Osnato), Stefanoni. A disposizione Meneghel, Rossi, Centofanti, Comelli. All. Vianello.

FBC SARONNO (3-5-2): Todesco; Ortolani, Bello, Fasoli; Favilla (39’ st Rudi), Vaglio, Pedrocchi, Ferrari (23’ st Cabezas), Brennici; Mammetti (42’ st De Vincenzi), Locati (17’ st Pontiggia). A disposizione Garganella, Ciceri, Sironi, Lanzarotti, Gatti. All. Roncari.

Arbitro: Guerra di Voghera (Savoldi di Brescia e Bergamaschi di Bergamo).

Marcatore: 41’ pt Frigerio (C) (aut.).

Note – Spettatori 120. Angoli 5-3 Cinisello. Ammoniti Frigerio, Manta, Silvestre e Todesco. Recupero 1-3.

