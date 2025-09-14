news

ERBA – Prima giornata del Fbc Saronno ricca di goal e rammarico visto il 2-2 rimediato questa sera contro nella prima giornata di campionato del Girone A di Eccellenza in casa dell’Arcellasco Città di Erba.

Al termine del match, si è espresso l’allenatore del Fbc Saronno Fabio Tibaldo rammaricato per il risultato finale: “Tanto rammarico, era una partita finita, una partita fatta bene, dove abbiamo creato tanto, dove siamo stati bravi a lavorare sulle cose che avevamo provato, siamo andati in vantaggio, abbiamo raddoppiato, poi un episodio riapre tutto, questo è dispiacere”. Continua il tecnico saronnese: “È un peccato perché dopo una prestazione così ci deve essere solo un risultato”.