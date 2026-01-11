news

SARONNO-Amarezza e rammarico nelle parole del tecnico dell’Arcellasco al termine della sconfitta per 3-2 contro il Saronno, maturata dopo un primo tempo da dimenticare e un finale che ha sfiorato l’incredibile. Una rimonta solo accarezzata, che lascia più di un rimpianto in casa biancorossa.

Il mister non nasconde la delusione, individuando con chiarezza il momento chiave della gara:

«Sono amareggiato soprattutto per i primi trenta minuti, perché non siamo stati l’Arcellasco che conosciamo. Abbiamo preso tre gol praticamente identici, tre ripartenze che non dovevamo mai concedere, anche quello su calcio d’angolo nasce da una palla persa da noi. È stata superficialità».

Un avvio choc che ha compromesso la partita, anche se la reazione non è mancata:

«Dopo quei minuti abbiamo rischiato anche di prendere il quarto, sempre in ripartenza, poi però abbiamo iniziato a essere l’Arcellasco visto nel finale del girone d’andata. Siamo rientrati in partita, abbiamo fatto un buon secondo tempo, senza rischiare praticamente nulla».

Nella ripresa, infatti, l’Arcellasco ha tenuto il pallino del gioco, andando vicina al pareggio:

«Abbiamo colpito una traversa e avuto l’occasione per riprenderla. Il finale è stato surreale, potevamo davvero portarla a casa».

Nonostante il ko, il tecnico guarda anche agli aspetti positivi in vista del prossimo impegno:

«La cosa positiva è che questa squadra, quando fa determinate cose, ha la qualità per farle e può mettere in difficoltà chiunque. Quando siamo attenti siamo una squadra vera».

Il messaggio finale è chiaro e diretto:

«Quello che non possiamo permetterci è regalare i primi trenta minuti come abbiamo fatto oggi».

Una sconfitta che brucia, ma dalla quale l’Arcellasco proverà a ripartire, facendo tesoro degli errori e della buona reazione mostrata nella seconda parte di gara.