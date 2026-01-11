news

SARONNO- Soddisfazione per il risultato, ma anche lucidità e autocritica nelle parole di mister Tricarico al termine della vittoria per 3-2 contro l’Arcellasco. Un successo prezioso per il Saronno, arrivato dopo un primo tempo dominante e una ripresa vissuta con qualche brivido di troppo.

Il tecnico biancoceleste analizza la gara senza nascondersi:

«È una partita che rispecchia quello che siamo adesso. Dobbiamo capire in fretta cosa vogliamo essere, perché nei primi 35 minuti abbiamo giocato in modo ordinato e attento, creando buone trame e concretizzando il vantaggio, praticamente chiudendo la partita».

Poi però qualcosa si inceppa:

«Non possiamo pensare che al 35’ la partita sia finita. Oggi è andata bene, anche se va detto che il nostro portiere ha parato un rigore che poi è stato fatto ripetere, su una decisione molto dubbia».

Nonostante il calo, Tricarico sottolinea come la squadra abbia comunque concesso poco:

«Non abbiamo concesso granché, ma è davvero un peccato rovinare una prestazione senza motivo, soprattutto per quello che avevamo fatto vedere prima».

Il messaggio finale è chiaro e suona come un monito per il futuro:

«Ci deve servire da lezione, bisogna svegliarsi. Questi punti sono pesanti: oggi è andata bene, ma la prossima volta potrebbe andare male. Ci sono partite che vanno chiuse e, quando sei bravo a indirizzarle, non c’è motivo di riaprirle gratis».

Una vittoria che porta punti importanti in classifica, ma che lascia anche spunti su cui lavorare per continuare a crescere.