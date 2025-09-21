news

SARONNO – Nella seconda giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia il Fbc Saronno è messo ko ancora una volta nei minuti di recupero del match disputato nel pomeriggio di oggi 21 settembre allo stadio comunale Colombo-Gianetti di Saronno contro la capolista Arconatese. Altri tre punti importanti, dunque, per l’Arconatese che resta così a punteggio pieno.

Dopo il triplice fischio che ha decretato la vittoria per la squadra ospite, si è espresso in sala stampa l’allenatore dell’Arconatese Giovanni Livieri: “Una vittoria importantissima contro una squadra molto forte come il Saronno, dopo un buonissimo primo tempo ce la siamo complicata nel secondo in cui abbiamo dovuto lavorare più in fase difensiva”. Continua il tecnico della squadra ospite: “Sicuramente da migliorare l’attenzione perché non dobbiamo mai essere noi a regalare qualcosa all’avversario, adesso ci prepareremo per la partita di mercoledì valida per la Coppa dove il nostro obbiettivo è sicuramente di passare il turno”.