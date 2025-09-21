news

SARONNO – Nella seconda giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia il Fbc Saronno è messo ko ancora una volta nei minuti di recupero del match disputato nel pomeriggio di oggi 21 settembre allo stadio comunale Colombo-Gianetti di Saronno contro la capolista Arconatese.

Al termine dei 90 minuti, si è espresso il tecnico biancoceleste Fabio Tibaldo: “La partita di oggi è la seconda in cui lasciamo punti nei minuti di recupero, nel primo tempo abbiamo avuto poco coraggio in tante scelte e in cui siamo stati in difficoltà”. Continua l’allenatore del Fbc Saronno: “Dopo un primo tempo non bello, abbiamo creato parecchie situazioni ed eravamo in un momento in cui c’era la sensazione di vincere questa partita”. Conclude: “Un peccato perché si lasciano punti in due partite al 90′, non è possibile che questa squadra con le prestazioni che ha fatto esce senza punti”.