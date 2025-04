news

SARONNO – “Una vittoria che vale molto di più di tre punti”. Protagonista nella vittoria del Fbc Saronno (2-1) contro il Legnano, capitan Riccardo Vaglio ha segnato il gol che ha aperto la partita, sfiorando anche la doppietta con un tiro che ha colpito la traversa nel finale. Al rientro dopo un infortunio, il centrocampista ha subito lasciato il segno, offrendo una prestazione di grande sostanza. Una partita da tre punti, ma che per il Saronno ha significato molto di più, come sottolineato dallo stesso Vaglio, consapevole che, nonostante una classifica ancora condizionata da diverse variabili, la squadra aveva bisogno di una vittoria per rilanciarsi. Si è giocato per il penultimo turno di Eccellenza.

La vittoria interna (2-1) della domenica pomeriggio contro il Legnano, nella penultima giornata di Eccellenza, fa felice l’allenatore del Fbc Saronno, Fabio Tibaldo, “perchè si è rivista la squadra come la voglio io, e come nelle ultime giornate ci abbiamo messo tanta grinta. E per avere centrato la vittoria in questa tradizionale sfida che conta tanto per tifosi e società” dice il tecnico dei biancocelesti.

Qui il commento di Valerio Foglio dello staff tecnico del Legnano.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

Fbc Saronno-Legnano 2-1

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Ortolani, Fasoli, Alletto, Ruschena (34’ st Brennici); Cabezas (15’ st Favilla), De Vincenzi (36’ st Pedrocchi), Proserpio (15’ st Rudi); Vaglio, Mammetti, Schingo (25’ st Locati). A disposizione Tucci, Pandini, Papasodaro. All. Tibaldo.

LEGNANO (4-4-2): Quintiero; Buccino (22’ st Femminò), Sartori (42’ st Castiglioni), Santagostino, Veroni; Pagani (32’ st Mezzanzanica), Noia, Marrulli, Tucci (9’ st Barbui); La Torre, Balljini (33’ st Tobia). A disposizione Cirenei, Hasanaj, Rosa, Russo. All. Gambazza.

Arbitro: Beretta di Bergamo (Ravelli di Bergamo e Zappella di Bergamo).

Marcatori: 3’pt Vaglio (S), 15’ pt Fasoli (S), 45’ st La Torre (L).

27042025