SARONNO – Una partita combattuta ed equilibrata ma con pochissime emozioni quella andata in scena nella sera di ieri 8 ottobre allo stadio Colombo-Gianetti di Saronno tra i padroni di casa del Fbc Saronno e la Besnatese che si sono scontrati in occasione dell’anticipo della quinta giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

Dopo il triplice fischio del direttore di gara che ha decretato lo 0-0 finale, si è espresso in sala stampa il tecnico biancoceleste Tibaldo: “Sicuramente non una grandissima partita, abbiamo giocato contro una squadra che ci ha sporcato il nostro tipo di gioco, in alcuni momenti noi abbiamo sbagliato molto nelle scelte. Continua: “Accettiamo questo pareggio contro una squadra che ha già pareggiato con delle concorrenti al primo posto, sicuramente non una gara facile”.

Fbc Saronno-Besnatese 0-0

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Alletto, Viganò, Lofoco, Hasanaj (13’ st Ruschena); Corona (35’ st Vaglio), De Vincenzi, Alvitrez (27’ st Favilla); Mondoni (13’ st Serra), Cocuzza, Benedetti (43’ st Cabezas). A disposizione Norrito, Mzoughi, Tibaldo, Provasi. All. Tibaldo.

BESNATESE (4-4-2): Lupu; Lunghi, Cucco, Mandracchia, Ghilardi; Papasodaro, Piras (20’ st Belli), Martinoia (29’ st Marin), Arrighi (9’ st Pagliaro); Caricati (46’ st Bertuzzi), Giardino (38’ st Lucaj s). A disposizione Borin, Sacco, Ceriotti, Casamassima. All. Varaldi.

Arbitro Nucini di Treviglio (Desiderato di Legnano e Amato di Busto Arsizio).