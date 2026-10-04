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SARONNO – La prima vittoria stagionale ha consentito all’Fbc Saronno di lasciarsi alle spalle un periodo complicato. Dopo il 3-0 casalingo contro l’Assago, capitan Andrea Lazzaro ha sottolineato soprattutto l’importanza dell’approccio alla partita e dei tre gol realizzati nei primissimi minuti. «Non è mai facile contro nessuno – ha ricordato Lazzaro – Anche se sulla carta i valori possono essere differenti, quando si gioca è il rettangolo verde che decide. Siamo stati bravi, dopo un paio di settimane abbastanza complicate, a trovare subito la via del gol e quindi la partita si è fatta in discesa. Però, come dicevo, non è mai facile contro nessuno».

Il riferimento è all’avvio fulminante dei biancocelesti, capaci di portarsi sul 3-0 nell’arco di appena tre minuti, tra il 4′ e il 6′ del primo tempo. Un successo importante anche per ritrovare fiducia e guardare con maggiore serenità ai prossimi impegni. Lazzaro ha già rivolto l’attenzione alla prossima giornata: «Cerchiamo di continuare su questa lunghezza d’onda e speriamo di portare a casa il bottino pieno».

La partita – Il Saronno ha praticamente chiuso i conti in apertura. Al 4′ Giudici ha scodellato il pallone dalla destra e Malvestio, con un’incornata, ha battuto Gambazza. Al 5′ è arrivato immediatamente il raddoppio: conclusione di Vassallo, batti e ribatti e tocco vincente di Ientile. Passato un altro minuto, Malvestio è partito da centrocampo, ha superato anche il portiere ospite e ha realizzato il 3-0.

I padroni di casa hanno avuto diverse opportunità per rendere ancora più largo il risultato. Vassallo ha colpito la traversa al 20′, Ientile ha mandato di poco a lato al 24′ e Gambazza ha salvato su Cocuzza al 35′. Nella ripresa l’Assago ha provato a reagire, trovando sulla propria strada De Toni, mentre il Saronno ha continuato a rendersi pericoloso soprattutto con Schenetti, che ha servito un ottimo pallone a Giudici e ha poi centrato la traversa. Nel finale anche Lazzaro ha sfiorato il gol con un diagonale da fuori area.

Su ilSaronno anche l’intervista al tecnico ospite, Fabio Brugnone.

E la cronaca play by play del match.

FBC SARONNO-ASSAGO 3-0

Fbc Saronno (4-3-3): De Toni; Brambilla (26′ st Rusyn), Lofoco, Scaglione, Ruschena; Ientile, Lazzaro, Malvestio; Giudici (34′ st Cabezas), Cocuzza (10′ st Schenetti), Vassallo (26′ st Serra). A disposizione: Zadek, Mazzola, Favilla, Piroso, Candido. All. Tricarico.

Assago (5-3-2): Gambazza; Iovine, Fiorani, Filadelfia, Melini (31′ pt Vitanza), Matera (23′ st Liuzzo T.); Invernizzi (30′ st Jaupi), Morlandi (29′ st Facchini), Bartoli (5′ st Leotta); Fortunato, Zani. A disposizione: Liuzzo N., De Dona, Priori, Ranieri. All. Brugnone.

Arbitro: Ballabio di Seregno (Al Noman di Abbiategrasso e Ghita di Voghera).

Marcatori: 4′ pt Malvestio (S), 5′ pt Ientile (S), 6′ pt Malvestio (S).

Eccellenza, girone A – risultati 4′ giornata

Vergiatese-Baranzatese 1948 0-1, Sedriano-Caronnese 2-3, Academy Calvairate-Aurora Cantalupo 7-3, Ardor Lazzate-Tribiano 1-2, Besnatese-Barona Sporting 0-3, Lentatese-Legnano 0-2, Rhodense-Magenta 2-0, Saronno Fbc-Assago 3-0.

Classifica

Rhodense 12 punti; Caronnese, Legnano 10; Barona Sporting, Academy Calvairate, Baranzatese 1948 7; Lentatese, Vergiatese, Sedriano 5; Tribiano, Aurora Cantalupo, Magenta, Saronno Fbc 4; Ardor Lazzate 2; Besnatese 1; Assago 0.

04102026