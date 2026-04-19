news

SARONNO – Partita infinita e ricca di emozioni quella disputata allo stadio comunale Colombo Gianetti di Saronno valida per la trentaduesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia che ha visto protagoniste Fbc Saronno e Caronnese.

Al termine dei 90 minuti di gioco, si è espresso con un’intervista Aletto, uno dei protagonisti del derby pazzo vinto dal Fbc Saronno ai danni della Caronnese beffata al 95′: “Tutto molto bello, è stato molto emozionante, si è fatto tutto bene nel derby, ora per i play-off c’è l’Altabrianza, una squadra da non sottovalutare, sarà una partita tosta come tutte”.

Fbc Saronno-Caronnese 3-2 (0-1)

FBC SARONNO (3-4-3) Todesco; Mzoughi, Viganò, Lorusso (36’ s.t. Benedetti); Ientile, Lazzaro, Mira (1’ s.t. Cabezas e dal 39’ s.t. Alletto), Ruschena; Serra (1’ s.t. Cocuzza), Candido (49’ s.t. Raimondo), Vassallo. A disposizione Foresti, Lofoco, Manfron, Quaglio. All. Tricarico.

CARONNESE (4-5-1) Paloschi, Cerreto, Vaghi, Sorrentino, Vitofrancesco; Malvestio, Corno, Di Quinzio (36’ s.t. Cappi), Ortelli, Cannizzaro (18’ s.t. Ghibellini); Colombo (44’ s.t. Tumino). A disposizione Vergani, El Frak, Terrini, Sarkar, Macaluso, Inviti. All. Ferri.