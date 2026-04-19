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SARONNO – Partita infinita e ricca di emozioni quella disputata allo stadio comunale Colombo Gianetti di Saronno valida per la trentaduesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia che ha visto protagoniste Fbc Saronno e Caronnese.

Dopo il triplice fischio finale che ha decretato la vittoria pazza del Fbc Saronno sulla Caronnese, si è espresso sul derby l’allenatore biancoceleste Danilo Tricarico: “È stato bellissimo. Adesso penso che ci sia poca lucidità per analizzare appieno la partita, ci teniamo questa vittoria unita, sofferta, a tratti anche meritata contro un’ottima squadra che sapevamo quanto fosse forte”. Continua: “Sarà un’altra bella settimana da vivere, ci porteremo nel cuore le emozioni vissute oggi perché è bello vedere lo stadio così pieno. Ci tengo a fare un applauso a Marco perché le prime partite di quattro anni fa quando io ero qua in promozione con lui c’era un campo imbarazzante, lo stadio era vuoto, adesso il campo è bello, c’è tanta gente e sta giocando per un obiettivo davvero importante che quattro anni fa solo un pazzo poteva pensare di raggiungere”.

Fbc Saronno-Caronnese 3-2 (0-1)

FBC SARONNO (3-4-3) Todesco; Mzoughi, Viganò, Lorusso (36’ s.t. Benedetti); Ientile, Lazzaro, Mira (1’ s.t. Cabezas e dal 39’ s.t. Alletto), Ruschena; Serra (1’ s.t. Cocuzza), Candido (49’ s.t. Raimondo), Vassallo. A disposizione Foresti, Lofoco, Manfron, Quaglio. All. Tricarico.

CARONNESE (4-5-1) Paloschi, Cerreto, Vaghi, Sorrentino, Vitofrancesco; Malvestio, Corno, Di Quinzio (36’ s.t. Cappi), Ortelli, Cannizzaro (18’ s.t. Ghibellini); Colombo (44’ s.t. Tumino). A disposizione Vergani, El Frak, Terrini, Sarkar, Macaluso, Inviti. All. Ferri.