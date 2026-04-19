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SARONNO – Partita infinita e ricca di emozioni quella disputata allo stadio comunale Colombo Gianetti di Saronno valida per la trentaduesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia che ha visto protagoniste Fbc Saronno e Caronnese.

Al termine del derby aggiudicato in rimonta dal Fbc Saronno, si è espresso ai nostri microfoni il tecnico della Caronnese Michele Ferri: “Avevamo la vittoria in mano e purtroppo negli ultimi 5 minuti finali non abbiamo gestito bene, specialmente sul secondo gol, abbiamo concesso un fallo evitabile e da lì è partito un cross da dove è nato l’angolo in cui abbiamo preso il gol”. Continua l’allenatore rossoblu: “Adesso ci manca l’ultima partita di campionato e cercheremo sempre di farla ai migliori dei modi e poi si vedrà”.

Fbc Saronno-Caronnese 3-2 (0-1)

FBC SARONNO (3-4-3) Todesco; Mzoughi, Viganò, Lorusso (36’ s.t. Benedetti); Ientile, Lazzaro, Mira (1’ s.t. Cabezas e dal 39’ s.t. Alletto), Ruschena; Serra (1’ s.t. Cocuzza), Candido (49’ s.t. Raimondo), Vassallo. A disposizione Foresti, Lofoco, Manfron, Quaglio. All. Tricarico.

CARONNESE (4-5-1) Paloschi, Cerreto, Vaghi, Sorrentino, Vitofrancesco; Malvestio, Corno, Di Quinzio (36’ s.t. Cappi), Ortelli, Cannizzaro (18’ s.t. Ghibellini); Colombo (44’ s.t. Tumino). A disposizione Vergani, El Frak, Terrini, Sarkar, Macaluso, Inviti. All. Ferri.