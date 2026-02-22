news

SARONNO- Al termine del pareggio sul campo del Saronno, il vice allenatore del Legnano, Foglio, commenta con soddisfazione la prestazione dei lilla:

«Sono contento della prestazione dei ragazzi, perché era un campo difficile contro una squadra organizzata e con ottimi giocatori».

Foglio sottolinea l’atteggiamento mostrato dalla squadra nel corso della gara:

«Dobbiamo uscire da questo pareggio con grande entusiasmo. Abbiamo fatto fatica, è vero, ma allo stesso tempo abbiamo creato anche occasioni importanti per andare in vantaggio».

Infine, lo sguardo è già rivolto al futuro:

«Siamo felici di questo risultato e andiamo avanti con fiducia».