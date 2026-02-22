Calcio Eccellenza, FBC Saronno-Legnano l’intervista a Foglio: “Buona prova su campo difficile”
0
SARONNO- Al termine del pareggio sul campo del Saronno, il vice allenatore del Legnano, Foglio, commenta con soddisfazione la prestazione dei lilla:
«Sono contento della prestazione dei ragazzi, perché era un campo difficile contro una squadra organizzata e con ottimi giocatori».
Foglio sottolinea l’atteggiamento mostrato dalla squadra nel corso della gara:
«Dobbiamo uscire da questo pareggio con grande entusiasmo. Abbiamo fatto fatica, è vero, ma allo stesso tempo abbiamo creato anche occasioni importanti per andare in vantaggio».
Infine, lo sguardo è già rivolto al futuro:
«Siamo felici di questo risultato e andiamo avanti con fiducia».