SARONNO- Al termine del derby a reti bianche, il portiere del Legnano, Quintiero, commenta lo 0-0 contro l’FBC Saronno: «Era una partita molto sentita, sia per la storia dei due club sia per l’importanza della classifica. Da parte nostra ho avuto la sensazione che qualcosa in più lo avremmo anche meritato, considerando le occasioni create».

Il numero uno lilla ripercorre i momenti chiave del match:

«Abbiamo colpito una traversa con Tinazzi e creato altre situazioni pericolose. Dall’altra parte devo fare i complimenti a Todesco, che ha fatto interventi davvero importanti. Però il calcio è così, sono partite che possono girare su un episodio».

Quintiero sottolinea anche il valore della gara:

«Secondo me è stata una bella partita, combattuta. Non so da fuori come sia sembrata, ma in campo si sentiva che era un derby vero, giocato con intensità. Il Saronno è un’ottima squadra e oggi anche il Legnano ha dimostrato di poter stare in partite di questo livello».