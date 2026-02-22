news

SARONNO- Al termine del pareggio nel derby, il portiere dell’FBC Saronno, Todesco, analizza la prestazione dei biancocelesti partendo dagli aspetti positivi:

«Sono contento perché stiamo raggiungendo una maturità importante. Ci sono partite in cui magari non sei nella tua giornata migliore e riuscire comunque a non perdere è fondamentale».

Resta però un pizzico di rammarico:

«È chiaro che un po’ di dispiacere c’è, perché siamo in un momento in cui la squadra sta acquisendo sempre più autostima. Sono contento di aver dato il mio contributo quando la situazione era delicata, ma sono convinto che nelle prossime giornate faremo i punti che ci servono per giocarci i playoff e farlo da protagonisti».

Sulla difficoltà nel trovare il gol:

«Più che cattiveria in attacco, secondo me è mancato lo spunto decisivo. Queste sono partite che si decidono sugli episodi: una spizzata, un calcio piazzato possono fare la differenza».

Infine, il giudizio sugli avversari e lo sguardo al futuro:

«Il Legnano è una squadra che da inizio anno fa giocare male tante avversarie ed è molto organizzata. Poi un derby è sempre una partita particolare. Abbiamo superato un ciclo di gare molto complicato e sono fiducioso: ci rifaremo e potremo fare un campionato da protagonisti».